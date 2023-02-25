В сине-желтой рубашке и цветочном венке: Екатерина Бужинская исполнила гимн Украины на митинге в Болгарии

Вчера, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину во многих странах мира прошли митинги в поддержку нашей страны. В частности, такой митинг прошел и в Болгарии. В нем приняла участие Екатерина Бужинская вместе со своим мужем Димитаром Стойчевым и их детьми – Катей и Димой.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка исполнила там Гимн Украины и спела украинские песни. Она поблагодарила болгарский народ за поддержку украинцев.

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"Годовщина с момента, как Украина страшной ценой борется за право на свободную и демократическую жизнь! Сегодня украинцы объединены как никогда раньше! Состоялся митинг в центре Софии, на котором украинцы и болгары четко заявили свою проукраинскую и продемократическую позицию. Украина обязательно победит ! Иначе просто не может быть", — написала в посте артистка.

Бужинская пришла на митинг в образе цвета украинского флага. На ней была сине-желтая рубашка и черные брюки. Голову она украсила цветочным сине-желтым венком, а в ушах были сине-желтые серьги.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Дети певицы также были одеты в сине-желтые наряды. А ее муж набросил на плечи флаг Украины.

Напомним, Екатерина Бужинская продемонстрировала красивый аутфит в черном платье-вышиванке с разноцветным орнаментом и с гуцульской згардой на шее.

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