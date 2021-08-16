В синем бикини: финалистка "Холостяка-10" обольстительно позировала у бассейна в Карпатах

В синем бикини: финалистка "Холостяка-10" обольстительно позировала у бассейна в Карпатах

Дана Оханская показала, как отдохнула в Карпатских горах.

Знаменитости не прекращают хвастаться снимками из своих отпусков за рубежом. А вот финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — отпуск решила провести на отечественном курорте — в Буковеле. Там девушка успела и горами полюбоваться, и позагорать у бассейна.

Дана в черном худи и джинсах сфотографировалась на фоне живописного пейзажа с радугой.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Затем Оханская решила искупаться и позагорать. Она в синем бикини обольстительно позировала у бассейна.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Напомним, Дана — профессиональная модель, поэтому она часто снимается в интересных фотосессиях, которыми делится со своими фолловерами. Недавно девушка показала откровенное фото, на котором позировала топлес. Одета она была в белые брюки, черные туфли и длинные лакированные перчатки, украшенные сверху золотыми браслетами.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

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