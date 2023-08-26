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В синем бикини и цветочной панамке: Хейли Бибер с подругами наслаждается отдыхом на яхте

В синем бикини и цветочной панамке: Хейли Бибер с подругами наслаждается отдыхом на яхте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
658
Время на прочтение
1 мин
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В синем бикини и цветочной панамке: Хейли Бибер с подругами наслаждается отдыхом на яхте

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

26-летняя американская модель и супруга Джастина Бибера проводит отпуск в Мексике.

Хейли Бибер показала фолловерам в Instagram снимки с отдыха, который она проводит на мексиканском курорте – Кабо-Сан-Лукас. В отпуск красавица поехала вместе со своими подругами, среди которых – и Кендалл Дженнер.

Девушки наслаждались морской прогулкой на яхте.

Хейли Бибер с подругами / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер с подругами / Фото: Instagram Хейли Бибер

Для отдыха Бибер выбрала синее бикини с белыми завязками, прекрасно сидевшее на ее стройной фигуре. Свой пляжный лук она дополнила голубой панамкой с принтом желтых цветов, черными очками, ожерельем с буквой B на шее и золотыми серьгами-кольцами. Модель также сверкнула летним ярким разноцветным маникюром.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер
Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Новым образом в купальнике Хейли развеяла все слухи о ее беременности, которые недавно случайно распространил ее любимый – Джастин Бибер.

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Дата публикации
Просмотры
658
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