В синем бикини и цветочной панамке: Хейли Бибер с подругами наслаждается отдыхом на яхте

Хейли Бибер показала фолловерам в Instagram снимки с отдыха, который она проводит на мексиканском курорте – Кабо-Сан-Лукас. В отпуск красавица поехала вместе со своими подругами, среди которых – и Кендалл Дженнер.

Девушки наслаждались морской прогулкой на яхте.

Хейли Бибер с подругами / Фото: Instagram Хейли Бибер

Для отдыха Бибер выбрала синее бикини с белыми завязками, прекрасно сидевшее на ее стройной фигуре. Свой пляжный лук она дополнила голубой панамкой с принтом желтых цветов, черными очками, ожерельем с буквой B на шее и золотыми серьгами-кольцами. Модель также сверкнула летним ярким разноцветным маникюром.

Хейли Бибер / Фото: Instagram Хейли Бибер

Новым образом в купальнике Хейли развеяла все слухи о ее беременности, которые недавно случайно распространил ее любимый – Джастин Бибер.

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