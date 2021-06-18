В синем бикини и шляпе: Ева Лонгория похвасталась фигурой

46-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" в очередной раз показала свою фигуру в купальнике.

Ева Лонгория пожелала всем своим подписчикам отличного настроения в преддверии выходных. Звезда запостила в блоге фото, на котором запечатлена в синем купальнике и соломенной шляпе с лентой. На Еве были темные очки от солнца, большие серьги-кольца в ушах, а в руках она держала коктейль.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Актриса не стесняется публиковать фотографии в купальнике и довольна своей фигурой после рождения сына. Сантьяго появился на свет 18 июня 2018 года и как раз сегодня отмечает свое трехлетие.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram Евы Лонгории

Фотографий с сыном в Instagram Лонгории огромное множество. Ева любит наряжаться вместе с сыном в одинаковые или похожие луки и хвастаться такими снимками перед поклонниками.

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Ева Лонгория - звезда "Отчаянных домохозяек" и не только (18 фото)

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