В синем бикини: Сальма Хайек показала, как купалась в холодном море

В синем бикини: Сальма Хайек показала, как купалась в холодном море

Актриса показала новые фото из отпуска.

Сальма Хайек находится все еще на отдыхе, откуда делится с поклонниками интересными снимками.

На этот раз звезда показала, как она купалась в холодном море. На фото Сальма в синем купальнике запечатлена по бедра в воде. По ее мимике на лице заметно, что ей не очень нравится температура воды.

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

На втором снимке Хайек уже искупалась с головой и вынырнула с такой же мимикой, как и до этого.

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

"Боль и удовольствие от холодной воды", - подписала снимки актриса, добавив хештеги #удовольствие #морская жизнь.

В прошлый раз актриса сверкнула пышным декольте в слитном леопардовом купальнике Saint Laurent.

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