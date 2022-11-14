Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В синем кэтсьюте с цветком на талии: необычный образ певицы Биби Рексы на MTV Europe Music Awards

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В синем кэтсьюте с цветком на талии: необычный образ певицы Биби Рексы на MTV Europe Music Awards

Биби Рекса / Фото: Associated Press

Ее лук для красной дорожки получился действительно очень необычным.

13 ноября в Дюссельдорфе состоялась ежегодная церемония вручения  престижной музыкальной награды MTV Europe Music Awards. Одной из гостей и лауреатов стала американская певица Биби Рекса.

На мероприятии она сменила несколько образов, но самым необычным стал наряд Биби в синем бархатном кэтсьюте.

Этот аутфит был полностью закрытым, имел корсет на талии и высокую горловину, но главной фишкой образа стало украшение на талии в виде огромного цветка, напоминающего калу. Автором этого наряда является бренд Bad Binch TONGTONG, основанный дизайнером Терренсом Чжоу. Образ певица дополнила довольно лаконичным макияжем и прической.

Биби Рекса / © Associated Press
Биби Рекса / Фото: Associated Press

После фотосесии на красной дорожке Рекса продемонстрировала еще два образа - это было длинное платье с разрезом и футуристический образ с брюками.

Биби Рекса во время выступления / © Associated Press
Биби Рекса во время выступления / Фото: Associated Press
Биби Рекса и Дэвид Гетта направляются к получению награды
Биби Рекса и Дэвид Гетта направляются к получению награды "Лучшее сотрудничество" / Фото: Associated Press

Читайте также:

Майкл Джексон жив, а у Эминема есть клон? Невероятно убедительные теории о звездах!

Майкл Джексон жив, а у Эминема есть клон? Невероятно убедительные теории о звездах!

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
30
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация