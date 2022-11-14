В синем кэтсьюте с цветком на талии: необычный образ певицы Биби Рексы на MTV Europe Music Awards

Ее лук для красной дорожки получился действительно очень необычным.
13 ноября в Дюссельдорфе состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды MTV Europe Music Awards. Одной из гостей и лауреатов стала американская певица Биби Рекса.
На мероприятии она сменила несколько образов, но самым необычным стал наряд Биби в синем бархатном кэтсьюте.
Этот аутфит был полностью закрытым, имел корсет на талии и высокую горловину, но главной фишкой образа стало украшение на талии в виде огромного цветка, напоминающего калу. Автором этого наряда является бренд Bad Binch TONGTONG, основанный дизайнером Терренсом Чжоу. Образ певица дополнила довольно лаконичным макияжем и прической.
После фотосесии на красной дорожке Рекса продемонстрировала еще два образа - это было длинное платье с разрезом и футуристический образ с брюками.
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