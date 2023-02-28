В синем комбинезоне и с сумкой от известного бренда: Сара Джессика Паркер на съемках сериала

Подробности второго сезона пока держатся в секрете, но благодаря свежим снимкам папарацци можно немного заглянуть за кулисы.

Актеров "Секса в большом городе" опять подловили на съемках второго сезона "И просто так…". Похоже, в этот раз Кэрри и Эйдан решили сходить с Мирандой то ли в ночной клуб, то ли на ужин, поскольку на снимках они стояли в очереди.

Сара Джессика Паркер традиционно была одета ярче всех. В этот раз костюмеры подобрали для актрисы синий комбинезон, кардиган из "пушистой" нитки, гламурные босоножки со стразами, а в руке звезда держала мини-сумку Ciao Bella от бренда Amina Muaddi. Образ актрисы дополнили яркий макияж в цвет наряда, украшения и высокая прическа в виде пучка.

Также в кадр попала Синтия Никсон, которая исполняет роль Миранды. На актрисе были брюки, туника и кожаное пальто цвета латте. В руке она держала маленькую сумку на длинном ремешке. Джон Корбетт в этом эпизоде появится в брюках, свитере и куртке, в которой его уже неоднократно видели на съемках.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Деталями прически Паркер поделился стилист по волосам Серж Норман.

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