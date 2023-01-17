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В синем костюме и пальто: победительница в конкурсе "Мисс Вселенная-2022" сходила на интервью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
738
Время на прочтение
1 мин
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В синем костюме и пальто: победительница в конкурсе "Мисс Вселенная-2022" сходила на интервью

Р'Бонни Габриэль / Фото: Getty Images

Для интервью она выбрала наряд собственного дизайна.

Победительница в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", который состоялся на прошлой неделе в Новом Орлеане, 28-летняя модель Р'Бонни Габриэль, впервые попала под прицел фотографов после финала.

Девушку сфотографировали после интервью на шоу Good Morning America в Нью-Йорке.

На Р'Бонни Габриэль был синий наряд состоящий из топа с пышными рукавами и широких брюк. Также она обула высокие каблуки и надела черное классическое пальто. В руке модель держала сумку Louis Vuitton.

Р'Бонни Габриэль / © Getty Images
Р'Бонни Габриэль / Фото: Getty Images

Для интервью модель добавила в образ ленту победительницы и роскошную корону. Несколькими кадрами образа она поделилась в Instagram.

Р'Бонни Габриэль / © R'Bonney Gabriel instagram.com/rbonneynola
Р'Бонни Габриэль / Фото: R'Bonney Gabriel instagram.com/rbonneynola
Р'Бонни Габриэль / © R'Bonney Gabriel instagram.com/rbonneynola
Р'Бонни Габриэль / Фото: R'Bonney Gabriel instagram.com/rbonneynola

Синий комплект, который она надела, девушка создала самостоятельно, поскольку является также и дизайнером.

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Дата публикации
Просмотры
738
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