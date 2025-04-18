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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

В синем костюме и с бородой: красивый Бен Аффлек представил остросюжетный боевик в Лос-Анджелесе

Актер и бывший муж Дженнифер Лопес снялся в главной роли в фильме "Аудитор 2".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Бен Аффлек

Бен Аффлек / © Associated Press

Бен Аффлек представил остросюжетный боевик "Аудитор 2" режиссера Гэвина О'Коннора, в котором сыграл главную. Мероприятие прошло в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Бен Аффлек / © Associated Press

Бен Аффлек / © Associated Press

Там он появился в стильном синем костюме, белой рубашке и черных туфлях. Его лицо украшала густая борода.

На ивенте Бен предстал вместе со своими коллегами по ленте: актерами Джей Кэй Симмонсом и Джоном Бернталом и режиссером Гэвином О'Коннором.

Джей Кэй Симмонс, Гэвин О'Коннор, Бен Аффлек и Джон Бернтал / © Associated Press

Джей Кэй Симмонс, Гэвин О'Коннор, Бен Аффлек и Джон Бернтал / © Associated Press

О фильме:

Кристиан Вулфф (Бен Аффлек) отлично умеет решать сложные проблемы. Убийцы его давнего знакомого оставляют после себя загадочное послание – «найди аудитора». Вулфф принимается за расследование, но осознает, что ему нужны более радикальные методы. Он просит помощи у своего опасного брата Бракса (Джон Бернтал). Вместе с заместителем директора Министерства финансов США Мэрибет Мэдиной (Синтия Аддай-Робинсон) они раскрывают зловещий заговор, но становятся мишенями безжалостной организации убийц, готовых на все, чтобы скрыть свои секреты.

Фильм "Аудитор 2" в украинский прокатевыйдет 24 апреля.

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Дата публикации
Количество просмотров
191
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