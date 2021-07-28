В синем костюме и с любимой сумкой: Эшли Робертс продемонстрировала эффектный лук

Знаменитость выбрала наряд со смелым жакетом для рабочего дня.
Эшли Робертс - американская звезда, которая сейчас живет и работает в Лондоне. Девушка ведет утреннее шоу на радио и ежедневно по пути на работу попадает под прицел фотографов, которые поджидают ее возле офиса. Красотка всегда эффектно выгляди т очень редко повторяет свои образы.
Например в среду, 28 июля, Эшли выбрала для рабочего дня синий костюм от бренда Mistress Rocks. Наряд состоял из мини-юбки и жакета, завязывающегося спереди, но бюстгальтер красотка под жакет не надела.
Завершили образ звезды любимая белая сумка от Saint Laurent с короткой ручкой, бежевые туфли-лодочки, стильные солнцезащитные очки и синий маникюр.
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