В синем костюме и бабочке: ведущий концерта в США надел образ в цветах украинского флага

В синем костюме и бабочке: ведущий концерта в США надел образ в цветах украинского флага

В Калифорнии состоялся концерт, чтобы поддержать Украину, а средства, собранные на нем, были переданы в фонд Children's Emergency Fund для помощи пострадавшим детям.

Ведущим мероприятия стал актер и режиссер BJ Korros. Он брал интервью у всех участников концерта. Чтобы выразить свою поддержку нашей стране, в которой цинично начала войну Россия, знаменитость надел синий костюм и желтую рубашку. Также дополнили этот патриотичный образ платок в нагрудном кармане и галстук-бабочка.

BJ Korros / Getty Images

Также на этом мероприятии в цветах украинского флага выступила певица Лаури Реймер. Артистка появилась на сцене в синей майке, которую дополнила желтым платком на шее. Образ был в цветах флага Украины.

Лаури Реймер / Getty Images

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