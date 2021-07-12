В синем костюме, с тортом и розами: порноактриса из "Холостяка" отмечает свое 25-летие

В синем костюме, с тортом и розами: порноактриса из "Холостяка" отмечает свое 25-летие

Бывшая актриса фильмов для взрослых показала, как празднует свой день рождения.

В участницы 11-го сезона шоу "Холостяк" – бывшей порноактрисы Анастасии (псевдоним – Адель Асанти) – сегодня день рождения. Девушке исполнилось 25 лет. В Instagram она показала, как отмечает день рождения.

На видео Настя несет торт со свечками в виде цифр 25, поет себе и задувает свечи.

Одета красотка была в синий атласный костюм, который состоял из рубашки и брюк. Волосы с розовыми прядями она уложила в красивую прическу и сделала макияж с акцентом на розовых тенях. Продемонстрировала она также свой длинный голубой маникюр.

Затем она села за праздничный стол, на котором было полно всяких вкусностей.

Также Адель опубликовала фото, на котором она позирует с огромным букетом красных роз. Интересно, от кого букет?

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

"I’m in love with roses", - подписала фото Асанти.

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