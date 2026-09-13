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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В синем костюме в клетку и с сумкой Saint Laurent: Сальма Хайек сходила на теннисный матч

60-летняя актриса выбрала для спортивного мероприятия элегантный ансамбль, дополнив его большой белой сумкой и драгоценностями.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек попала в объективы папарацци, когда направлялась на Открытый чемпионат США по теннису в Нью-Йорке.

Звезда была одета в темно-синий костюм в едва заметную клетку. Он состоял из приталенного жакета и широких брюк с нежным блеском. Под жакетом у Сальмы был белый трикотажный топ в рубчик с круглым вырезом.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Аутфит актриса дополнила кремовыми босоножками на высокой платформе и массивных каблуках. В руках у нее была большая белая сумка Saint Laurent с ручками из золотых цепочек и фирменной монограммой.

На руках Хайек сияли многочисленные кольца, среди которых особенно выделялись украшение с большим красным камнем и кольцо с крыльями. Также она продемонстрировала молочный маникюр и красный педикюр.

Черные волосы актрисы были уложены мягкими волнами, а завершали образ макияж с акцентом на глазах и розовая помада.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press

На трибунах Сальма смотрела матч вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино.

Напомним, Сальма Хайек в роскошном черном платье Balenciaga с открытыми плечами затмила всех на благотворительном вечере.

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