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В синем купальнике и без макияжа: участница "Холостяка-12" похвасталась упругими ягодицами

В синем купальнике и без макияжа: участница "Холостяка-12" похвасталась упругими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1319
Время на прочтение
1 мин
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В синем купальнике и без макияжа: участница "Холостяка-12" похвасталась упругими ягодицами

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Виктория Варлей сфотографировалась на берегу океана.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные на побережье океана.

Муж Вики устроил для нее импровизированную фотосессию.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей / ©
Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

"1. Найти мужчину, который умеет хорошо фотографировать и при этом не нервничать. 2. Выйти за него замуж. Done", — с юмором подписала снимки актриса.

Позировала Варлей в синем сплошном купальнике со шнуровками по бокам. Сверху она надела спортивную черную куртку с полосками на рукавах и надела черные сандалии.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей / ©
Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Волосы Виктория собрала в низкий пучок, украсила уши золотистыми серьгами в виде звезд и была без макияжа.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей / ©
Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

В этом луке красавица продемонстрировала упругие сексуальные ягодицы и стройные ноги.

Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей / ©
Виктория Варлей/Instagram Виктории Варлей

Напомним, победительница "Холостяка-12" – модель Екатерина Лозовицкая – снялась в пикантной фотосессии, в которой позировала без белья.

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Дата публикации
Просмотры
1319
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