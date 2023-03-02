В синем купальнике и без макияжа: участница "Холостяка-12" похвасталась упругими ягодицами

Виктория Варлей сфотографировалась на берегу океана.
Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные на побережье океана.
Муж Вики устроил для нее импровизированную фотосессию.
"1. Найти мужчину, который умеет хорошо фотографировать и при этом не нервничать. 2. Выйти за него замуж. Done", — с юмором подписала снимки актриса.
Позировала Варлей в синем сплошном купальнике со шнуровками по бокам. Сверху она надела спортивную черную куртку с полосками на рукавах и надела черные сандалии.
Волосы Виктория собрала в низкий пучок, украсила уши золотистыми серьгами в виде звезд и была без макияжа.
В этом луке красавица продемонстрировала упругие сексуальные ягодицы и стройные ноги.
Напомним, победительница "Холостяка-12" – модель Екатерина Лозовицкая – снялась в пикантной фотосессии, в которой позировала без белья.
Читайте также: