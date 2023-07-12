В синем купальнике и оранжевом платье: супермодель Алина Байкова показала новый пляжный образ

Образ она опять дополнила маленькими напоминаниями об Украине - лентой на груди и наклейкой с надписью Stand With Ukraine на сумке.
Супермодель Алина Байкова отдыхает сейчас в Италии, а точнее на острове Капри. Звезда подиума иногда делится с поклонниками некоторыми кадрами с отпуска, показывая свои красивые пляжные луки и вечерние выходы.
В Instagram она опубликовала новый кадр в купальнике, который сделала на яхте. Алина позировала в синем купальнике на тонких бретельках и с милыми рюшами на трусах и лифчике.
Купальник авторства итальянского бренда Bikini lovers и недавной Байкова показывала роскошный образ точно в такой же модели, но белого цвета.
В волосах у модели была лента, которая придавала образу романтичности.
После плаванья девушка отправилась на прогулку по историческому городу и на небольшой шопинг. Купальник она дополнила уже полупрозрачным оранжевым мини-платьем, на которое прикрепила ленту в виде флага Украины, стильными солнцезащитными очками, украшением на шее от украинского бренда mari b, а также сумкой Dior.
В подписях к фото она немного пожаловалась, что на улице очень жарко, поэтому воспользовалась услугами открытого такси.
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