В синем купальнике и с бутылкой: звезда реалити показала, как провела время в джакузи

Хлоя Ферри решила отдохнуть в СПА.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха в джакузи.
На фото она позировала в синем купальнике с плавками на завязках. Хлоя похвасталась пышным декольте и тонкой талией.
Ферри собрала волосы в элегантную прическу с выпущенными спереди прядями и сделала макияж с пышными накладными ресницами. В руке она держала бутылку игристого вина, которую наверняка собралась выпить после купания в джакузи.
Напомним, Хлоя Ферри продемонстрировала пикантный образ, в котором она сходила на концерт своего любимого рэпера 50 Cent.
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