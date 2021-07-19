В синем купальнике с пайетками: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" продемонстрировала стройную фигуру

Юлия Бельченко продолжает хвастаться фигурой в купальниках, которые взяла с собой на отдых.

Финалистка шоу "Холостяк-11" – Юлия Бельченко "Зайка" – порадовала своих фолловеров новыми пикантными снимками с отдыха в Албании. Ранее она призналась, что является поклонницей купальников, поэтому продолжила свой марафон выгула купальников, который взяла с собой в отпуск.

Красотка позировала на пляже в слитном темно-синем купальнике, расшитом пайетками под грудью и на бретельках. Купальник идеально подчеркнул стройную фигуру Бельченко.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Волосы она распустила и надела на лицо солнцезащитные очки.

В комментариях поклонники "Зайки" засыпали ее комплиментами: "Какая фигура!", "Фото просто вау! Словно с обложки журнала", "Очень красивая", "Идеальная фигура в красивом купальнике".

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Под фото Юля шутливо ответила на многочисленные вопросы фолловеров о ее губах: "У кого я делала губы? Я просто напилась воды и их раздуло на жаре. Зачем платить больше".

В прошлый раз Бельченко продемонстрировала фигуру в красном бикини в рубчик. Он ей тоже идет, не так ли?

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

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