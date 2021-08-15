В синем мини и на каблуках: Alyosha блеснула стройными ногами

В синем мини и на каблуках: Alyosha блеснула стройными ногами

Певица Alyosha после отпуска с семьей на Кипре уже вернулась к активной гастрольной жизни и светским мероприятиям.

На днях артистка поделилась с поклонниками в Instagram новыми фотографиями, на которых запечатлена в Торгово развлекательном центре Gulliver.

Артистка одета в миниатюрное синее платье с замком посередине и рукавами три четверти, которое дополнила туфлями на высоких каблуках и белой круглой сумкой кросс-боди через плечо. Волосы у Alyosha были распущены, на лице был достаточно яркий макияж, а в уши певица надела большие серьги-кольца.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Также читайте В топе и плавках: Alyosha показала пляжное фото

"Так высоко поднялась. От такой красоты голова кружится", - подписала фото певица.

В этот день Джамала получила свою звезду на Площади звезд в Киеве, которая находится возле ТРЦ Gulliver. Возможно, Alyosha была среди звездных гостей мероприятия Джамалы.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Читайте также: В бикини и с детьми: Alyosha показала новое пляжное фото

Alyosha на прогулка с детьми и мужем (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку