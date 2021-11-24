В синем наряде и с бантом на голове: Ариана Гранде в милом образе на шоу The Voice

Девушка осталась верна любимому стилю.
Певица Ариана Гранде стала одним из жюри шоу The Voice и во время каждого эфира демонстрирует публике новые образы. Все ее наряды всегда тщательно продуманы звездным стилистом Мими Катрелл.
На этой неделе 28-летняя звезда появилась в ярко-синем кожаном комплекте: топе, длинной юбке и высоких перчатках. Единственным украшением были бриллиантовые серьги-пусеты в ушах.
Волосы девушки традиционно были собраны в высокий хвост и завязаны синей лентой в цвет наряда.
Напомним, в мае певица вышла замуж за Далтона Гомеса. На невесте было лаконичное белое приталенное платье в стиле ампир от Vera Wang без бретелек и с открытой спиной, изготовленное по индивидуальному заказу.
Читайте также: