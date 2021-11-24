В синем наряде и с бантом на голове: Ариана Гранде в милом образе на шоу The Voice

В синем наряде и с бантом на голове: Ариана Гранде в милом образе на шоу The Voice

Девушка осталась верна любимому стилю.

Певица Ариана Гранде стала одним из жюри шоу The Voice и во время каждого эфира демонстрирует публике новые образы. Все ее наряды всегда тщательно продуманы звездным стилистом Мими Катрелл.

На этой неделе 28-летняя звезда появилась в ярко-синем кожаном комплекте: топе, длинной юбке и высоких перчатках. Единственным украшением были бриллиантовые серьги-пусеты в ушах.

Ариана Гранде / Getty Images

Волосы девушки традиционно были собраны в высокий хвост и завязаны синей лентой в цвет наряда.

Ариана Гранде со своими подопечными / Getty Images

Напомним, в мае певица вышла замуж за Далтона Гомеса. На невесте было лаконичное белое приталенное платье в стиле ампир от Vera Wang без бретелек и с открытой спиной, изготовленное по индивидуальному заказу.

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