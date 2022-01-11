В синем наряде с разрезом: Кэти Перри поделилась образом от Dolce & Gabbana

Звезда обожает экстравагантные наряды для выступлений.

Певица Кэти Перри поделилась с поклонниками своим образом для шоу в Лас-Вегасе. Синее длинное платье от Dolce & Gabbana имело высокий разрез сбоку, не имело бретелек, спереди оно было выполнено в виде кроп-топа на тонкой бретельке из стразов.

Дополнили образ певицы съемные рукава с драпировкой. Также небольшой драпировкой и деталями Swarovski был украшен разрез платья. Финальными штрихами образа стали мюли со стразами, макияж, крупные серьги в ушах и прическа в стиле 50-х годов.

Кэти Перри / Instagram Кэти Перри

На одном из снимков, опубликованных Кэти, она была запечатлена со своим возлюбленным - актером Орландо Блумом. Пара вместе с 2016 года и за это время пережила некоторые трудности в отношениях и даже на время расставалась. В 2019 году Кэти и Орландо возобновили роман, обручились и у них родилась дочь Дэйзи.

Кэти Перри / Instagram Кэти Перри

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