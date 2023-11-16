В синем обтягивающем платье Givenchy: Рэйчел Зеглер на красной дорожке на премьере "Голодных игр"

В Нью-Йорке состоялась презентация фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", и главная звезда этой картины Рэйчел Зеглер опять блистала на красной дорожке.

22-летняя девушка надела синее обтягивающее платье от бренда Givenchy, которое бренд представил в коллекции весна-лето 2024.

Платье было однотонным и красиво подчеркивало фигуру звезды, а вот линия декольте у него была необычной и немного изогнутой. Дополнила Рэйчел вечерний наряд черными туфлями и набором роскошных украшений с бирюзой, колье при этом было в форме змеи. Волосы она собрала в лаконичную прическу, а на лице сделала лаконичный макияж.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Напомним, для премьеры фильма в Лос-Анджелесе она надела наряд с капюшоном - бежевое платье от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2023.

С 16 ноября фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" уже в украинском прокате.

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