В синем платье-футляре и без бюстгальтера: Аманда Холден блеснула сосками по дороге на работу

Радиоведущую часто можно увидеть на улицах Лондона без белья.

Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда шла в студию Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

На ней было синее платье-футляр с короткими рукавами и асимметричным вырезом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Поскольку под нарядом не было бюстгальтера (Аманда не любит носить белье), сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Лук Холден дополнила туфлями-лодочками цвета металлик и кожаным синим клатчем-конвертом с металлической фурнитурой.

Радиоведущая сделала укладку с легкими локонами, надела солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, шею – золотыми цепочками с бриллиантами, а руки – браслетами, одна из которых был от Van Cleef & Arpels.

Напомним, ранее Аманда Холден появилась на улицах Лондона в костюме травяного оттенка с интересным белым принтом.

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