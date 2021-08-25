В синем платье-футляре и золотых туфлях: роскошная София Вергара на шоу

Она появилась в лаконичном наряде, который подчеркнул ее красивую фигуру.
В воскресенье, 24 августа, в Лос-анджелесском театре Dolby, состоялись съемки очередного шоу America's Got Talent и, конечно же, на красной дорожке перед началом позировала одна из главных его звезд - актриса София Вергара. Знаменитость является одной из судьей этого проекта вот уже не один сезон подряд и всегда демонстрирует в эфирах стильные образы от именитых дизайнеров.
Особенностью стиля Вергары являются платья-футляры без бретелек, которые подчеркивают ее роскошную фигуру. Вчера звезда решила надеть наряд от Laura Basci, который дополнила золотистыми туфлями с открытым носком.
Завершили образ Софии крупные цепочки на шее, несколько колец на руках и яркий макияж.
Ранее актриса удивляла черным комбинезоном с глубоким V-образным декольте.
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