В синем платье и бриллиантах: невеста миллиардера Безоса посетила церемонию, где вручила 100 млн долларов

Для мероприятия она выбрала очаровательный наряд.
Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - посетила церемонию вручения премии Courage and Civility Award - это ежегодная награда, вручаемая Джеффом Безосом и его невестой с 2021 года.
Для мероприятия Лорен надела темно-синее платье-миди оригинального дизайна, поскольку было выполнено из фатина и полностью расшито синими бусинами.
Дополнили наряд женщины украшения с бриллиантами, элегантная укладка и черные босоножки на каблуках. Мероприятие также посетила младшая сестра Лорен - Елена, надевшая черное мини-платье и лаконичные слинкбэки.
На мероприятии Courage and Civility Award в этом году премии в размере 50 миллионов долларов получили актриса Ева Лонгори и военнослужащий - адмирал ВМС США в отставке Уильям Гарри Макрейвен. Полученные деньги лауреаты премии должны пожертвовать организациям, которые они считают достойными поддержки.
Напомним, что также Лорен и Безос посетили красную дорожку вечеринки Vanity Fair. Для этого мероприятия женщина надела оригинальное в платье от украинки.
Читайте также:
- В виниловом черном платье и бриллиантах: возлюбленная миллиардера Безоса вышла на красную дорожку
- Вот это образ: невеста миллиардера Джеффа Безоса появилась на публике в прозрачном платье и мини-юбке
- Она шикарна: невеста Джефа Безоса пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе в красном платье