В синем платье и бриллиантах: невеста миллиардера Безоса посетила церемонию, где вручила 100 млн долларов

Для мероприятия она выбрала очаровательный наряд.

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - посетила церемонию вручения премии Courage and Civility Award - это ежегодная награда, вручаемая Джеффом Безосом и его невестой с 2021 года.

Для мероприятия Лорен надела темно-синее платье-миди оригинального дизайна, поскольку было выполнено из фатина и полностью расшито синими бусинами.

Дополнили наряд женщины украшения с бриллиантами, элегантная укладка и черные босоножки на каблуках. Мероприятие также посетила младшая сестра Лорен - Елена, надевшая черное мини-платье и лаконичные слинкбэки.

Лорен Санчес с сетрой Еленой / Фото: Getty Images

На мероприятии Courage and Civility Award в этом году премии в размере 50 миллионов долларов получили актриса Ева Лонгори и военнослужащий - адмирал ВМС США в отставке Уильям Гарри Макрейвен. Полученные деньги лауреаты премии должны пожертвовать организациям, которые они считают достойными поддержки.

Напомним, что также Лорен и Безос посетили красную дорожку вечеринки Vanity Fair. Для этого мероприятия женщина надела оригинальное в платье от украинки.

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