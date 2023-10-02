В синем платье и колготах в сетку: Миа Риган посетила шоу будущей свекрови в Париже

На днях дизайнер Виктория Бекхэм представила свою новую коллекцию на Парижской неделе моды.

Ее шоу посетили многие друзья-знаменитости, приехали поддержать члены семьи и также модель Миа Риган, вероятная, будущая невестка Бекхэм. Виктория представила коллекцию сезона весна-лето 2024.

Миа надела синее платье с драпировкой на талии, черные колготы в сетку, а обута была в черные туфли на высоких каблуках. В руках у девушки была сумка от Victoria Beckham. Образ свой она дополнила несколькими браслетами на запястьях, кольцами и любимыми серьгами в виде змеек в ушах. Волосы собрала в пучок и сделала вечерний макияж с синими тенями на веках.

Миа Риган / Фото: Associated Press

Также в своем блоге в Instagram сама дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала кадры с показа, а также фото своей большой семьи.

Одной из гостей показа Victoria Beckham была ее подруга и актриса Ева Лонгория.

Читайте также: