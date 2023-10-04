В синем платье и на каблуках: Сальма Хайек сходила с дочерью на мероприятие к Бекхэмам

Звезда выглядеть роскошно, как и ее 16-летняя дочь.
В Лондоне в отеле The Curzon Mayfair состоялась премьера документального сериала "Бекхэм" о футболисте Дэвиде Бекхэме. На мероприятие семья пришла в полном составе - Дэвида и Викторию Бекхэм сопровождали их дети: сыновья Бруклин со своей женой Николой Пельтц, Ромео с девушкой Мией Реган, Круз и дочь Харпер.
Также премьеру посетили и близкие друзья пары, среди которых была актриса Сальма Хайек. Звезду сфотографировали, когда она выходила со своей машины и шла на звездную тусовку.
На Сальме было синее шелковое платье с длинными рукавами и оборками. Также у платья была ассиметричная юбка. Образ она завершила черным клатчем и мюлями на каблуках.
Также можно заметить, что пришла к Бекхэмам она не одна, а в компании воей дочери Валентины. Девушка шла за матерью и была одета в мини-платье и черный жакет.
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