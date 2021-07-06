В синем платье и на лубутенах: Моника Беллуччи сходила на ужин к Макрону

В синем платье и на лубутенах: Моника Беллуччи сходила на ужин к Макрону

Моника Беллуччи в Париже посещает не только светские мероприятия в рамках Недели моды.

56-летняя итальянская актриса вчера, 5 июля, побывала на государственном ужине, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон для президента Италии Серджио Маттареллы в Елисейском дворце в Париже.

Моника Беллуччи / Getty Images

Моника приехала на торжественный прием в темно-синем макси-платье с черным кожаным поясом от Dior, подчеркивающем талию актрисы. Образ она дополнила миниатюрной сумкой из кожи также от Dior и черными босоножками на высокой платформе и шпильках от Christian Louboutin.

На шее у Беллуччи было золотое украшение, волосы уложены и макияж выполнен в максимально естественных оттенках. Также в Париже Моника посетила модное шоу Dior во время Недели моды Haute Couture осень-зима 2021-2022, куда приехала в длинном плаще с хищным принтом и черных ботильонах на каблуках.

Моника Беллуччи / Getty Images

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