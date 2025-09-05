ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

В синем платье и с роскошной прической: Джессика Честейн получила звезду на Голливудской Аллее славы

Оскароносная актриса стала обладательницей именной «звезды».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Associated Press

48-летняя голливудская актриса Джессика Честейн получила свою звезду на Аллее славы. Торжественное мероприятие прошло в четверг, 4 сентября, и она пришла на него в лаконичном классическом платье синего цвета.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Наряд актрисы был А-силуэта и выполнен из денима. Автором платья является бренд Jonathan Cohen.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Оттенок платья идеально сочетался с насыщенным рыжим оттенком ее волос, которые стилисты уложили и роскошную и объемную прическу на один бок с легкими локонами.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Образ Джессики дополнили лаконичные черные лаковые туфли, макияж с помадой яркого оттенка на губах, а также романтичный набор украшений в виде ромашек.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Честейн — обладательница множества наград, включая премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также номинантка на две премии BAFTA, две премии «Тони» и премию «Эмми». В 2012 году журнал Time назвал ее одной из ста самых влиятельных людей мира.

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie