В синем платье и с роскошной прической: Джессика Честейн получила звезду на Голливудской Аллее славы

Джессика Честейн / © Associated Press

48-летняя голливудская актриса Джессика Честейн получила свою звезду на Аллее славы. Торжественное мероприятие прошло в четверг, 4 сентября, и она пришла на него в лаконичном классическом платье синего цвета.

Наряд актрисы был А-силуэта и выполнен из денима. Автором платья является бренд Jonathan Cohen.

Оттенок платья идеально сочетался с насыщенным рыжим оттенком ее волос, которые стилисты уложили и роскошную и объемную прическу на один бок с легкими локонами.

Образ Джессики дополнили лаконичные черные лаковые туфли, макияж с помадой яркого оттенка на губах, а также романтичный набор украшений в виде ромашек.

Честейн — обладательница множества наград, включая премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также номинантка на две премии BAFTA, две премии «Тони» и премию «Эмми». В 2012 году журнал Time назвал ее одной из ста самых влиятельных людей мира.