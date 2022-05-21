В синем платье и с украинской сумкой: гостя Каннского кинофестиваля в патриотичном образе на дорожке

На Лазурном берегу во Франции стартовал главный кинофестиваль Европы. В этом году он продлится с 17 по 28 мая.
В Каннах 20 мая состоялся показ фэнтези-фильм Джорджа Миллера "Три тысячи лет ожидания", главные роли в котором сыграли Идрис Эльба и Тильда Суинтон. На красной дорожке перед фотографами появилось много звезд, однако особое внимание привлекла одна из гостей мероприятия.
Она надела синее платье с разрезом и спущенными плечами, дополнили этот наряд желтая сумка из бусин от украинского бренда Knitkos.
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