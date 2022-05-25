В синем платье и с желтой сумкой Jacquemus: украинка посетила Каннский кинофестиваль в патриотичном наряде

В синем платье и с желтой сумкой Jacquemus: украинка посетила Каннский кинофестиваль в патриотичном наряде

На Лазурном берегу продолжается главный европейский кинофестиваль года, и на красной дорожке в Каннах в этом году невероятное количество гостей в сине-желтых образ.

Одной из тех, кто решил поддержать Украину во Франции, стала Евгения Гордиенко - украинский инфлюенсер, лидер мнений и бизнесвумен. На красной дорожке она появилась в синем платье Gaby Charbachy без бретелек и в украшениях от TEILOR, ярким акцентом образа стала желтая сумка от бренда Jacquemus.

Евгения Гордиенко / Фото: Getty Images

Днем ранее украинка также посетила кинофестиваль, но тогда на ней было лаконичное шелковое платье, к которому стилисты пришили желтые герберы.

Евгения Гордиенко / Фото: Getty Images

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