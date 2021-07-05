В синем платье и с золотыми украшениями: Белла Хадид продефилировала по подиуму

В синем платье и с золотыми украшениями: Белла Хадид продефилировала по подиуму

24-летняя американская модель находится в Париже.

Беллу Хадид уже несколько раз фотографировали папарацци, когда звезда прогуливалась по улицам французской столицы.

А вчера Белла принимала участие в показе бренда Off-White и его новой осенне-зимней коллекции 2021-2022 в рамках Недели моды в Париже.

Модель прошлась по подиуму в макси-платье неонового синего цвета в сочетании с такого же цвета сапогами, золотым колье в виде цепи не шее и массивных золотых серьгах.

Белла Хадид / Getty Images

А также прошлась по подиуму в мини-платье и в тех же высоких лаковых сапогах и с теми же украшениями.

Белла Хадид / Getty Images

После показал Беллу запечатлели в компании креативного директора бренда Вирджилом Абло.

Вирджилом Абло и Белла Хадид / Getty Images

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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