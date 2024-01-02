В синем платье от своего бренда: Виктория Бекхэм сходила на обед с родителями и мужем

Британский модельер экс-звезда поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм показала в Instagram, как провела первый день 2024 года, а также похвасталась образом. Знаменитость сходила с родителями и мужем Дэвидом на обед в ресторан The Ritz в Нью-Йорке. Именно в этом городе семья встречала Новый год.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

На Виктории было роскошное синее платье от ее же бренда. Наряд длины миди имел рукава-лепестки и небольшую драпировку на животе. Юбка у платья была немного расклешенной.

Также модельер распустила волосы, сделала макияж, добавила в лук несколько браслетов и слингбэки.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Модель называется Parrot Green, а стоимость такого наряда 1090 долларов. Также платье очень популярно среди знаменитостей и ранее в нем появлялась королева Испании Летиция и модель Кендалл Дженнер.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Также Виктория опубликовала некоторые фото в галерею.

Ее муж Дэвид Бекхэм немного решил снова пошутить над женой. Известный футболист опубликовал тоже пост со снимком с этого обеда, в котором вспомнил о том, как его жена назвала свою семью рабочим классом.

"Просто приятный непринужденный новогодний обед в The Ritz. Очень рабочий класс. Мои свекровь и тесть оставили там Roll’s", - написал он.

Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

А все из-за того, что в одной из серий документального сериала "Бекхэм" Виктория рассказывала о своем детстве, утверждая, что ее семья была из "рабочего класса". Услышав это из соседней комнаты в интервью жены вмешался Дэвид, попросил ее отвечать честно, а затем спросил на какой машине отец отвозил ее в школу. После непродолжительного препирательства Виктория призналась, что в те годы у ее отца был "Роллс-Ройс".

Дэвид Бекхэм разоблачил во лжи жену Викторию о ее "бедном" детстве

Напомним также, что момент стал вирусным: одни нашли его забавным, другие осудили звезду за то, что она пытается изобразить из себя ту, кем не является. Тем не менее, Виктория решила получить из этого выгоду и монетизировать - она запустила в продажу футболки с надписью "У моего папы был "Роллс-Ройс" и сама же в ней и сфотографировалась.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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