В синем платье-рубашке и кардигане: стильную Деми Мур запечатлели в отеле

Деми Мур запечатлели папарацци по пути на премию Film Independent Spirit Awards в отеле Casa del Mar в Лос-Анджелесе.

62-летняя актриса направлялась в отель, когда ее сфотографировали репортеры. Деми облачилась в темно-синее платье-рубашку с белым воротником и пуговицами, поверх которого набросила синий кардиган. Она взяла с собой миниатюрную сумку в тон и обула удобные туфли на шнуровке без каблуков.

На шее у актрисы был кулон, в ушах серьги с камнями, на лице очки, а черные длинные волосы распущены. Выглядела знаменитость очень стильно.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Деми Мур посетила церемонию Palm Springs International Film Awards, где появилась в аутфите из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Chanel.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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