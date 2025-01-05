В синем платье-рубашке и кардигане: стильную Деми Мур запечатлели в отеле

Деми Мур запечатлели папарацци по пути на премию Film Independent Spirit Awards в отеле Casa del Mar в Лос-Анджелесе.
62-летняя актриса направлялась в отель, когда ее сфотографировали репортеры. Деми облачилась в темно-синее платье-рубашку с белым воротником и пуговицами, поверх которого набросила синий кардиган. Она взяла с собой миниатюрную сумку в тон и обула удобные туфли на шнуровке без каблуков.
На шее у актрисы был кулон, в ушах серьги с камнями, на лице очки, а черные длинные волосы распущены. Выглядела знаменитость очень стильно.
Несколькими днями ранее Деми Мур посетила церемонию Palm Springs International Film Awards, где появилась в аутфите из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Chanel.
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