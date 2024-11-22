В синем платье с декольте: Джоди Тернер-Смит в роскошном образе пришла на премьеру сериала

Наряд очень эффектно выглядел на фигуре. Гламура образу добавляли украшения.
Актриса Джоди Тернер-Смит умеет выглядеть стильно, элегантно и необычно, ведь ее наряды на светских мероприятиях всегда привлекают особое внимание.
21 ноября она посетила премьеру нового шпионского триллера под названием "Агентство" (The Agency), в котором сыграла.
Перед фотографами актриса блистала в синем платье из тяжелой бархатной ткани, на котором был рисунок в виде огромных цветов. Наряд был длинным и имел небольшой шлейф, глубокое декольте с драпировкой и халтер.
Платье Джоди дополнила украшениями, которые были не менее впечатляющими, чем ее наряд. Она носила большие серьги и несколько колец с камнями. Также ярким был макияж женщины - на глазах у нее были сверкающие тени синего цвета.
Также это мероприятие посетил 75-летний актер Ричард Гир. Он вышел на красную дорожку с женой и взрослым сыном. Гир тоже сыграл в этом сериале.
Читайте также:
- В наряде цвета фуксии: Джоди Тернер-Смит на премьере второй части фильма "Гладиатор"
- Любит выделяться: Джоди Тернер-Смит надела платье с фламинго, ромбами и баской
- В золотом платье с бахромой и ковбойских сапогах: эффектная Джоди Тернер-Смит на модном шоу