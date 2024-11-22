В синем платье с декольте: Джоди Тернер-Смит в роскошном образе пришла на премьеру сериала

Актриса Джоди Тернер-Смит умеет выглядеть стильно, элегантно и необычно, ведь ее наряды на светских мероприятиях всегда привлекают особое внимание.

21 ноября она посетила премьеру нового шпионского триллера под названием "Агентство" (The Agency), в котором сыграла.

Перед фотографами актриса блистала в синем платье из тяжелой бархатной ткани, на котором был рисунок в виде огромных цветов. Наряд был длинным и имел небольшой шлейф, глубокое декольте с драпировкой и халтер.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Платье Джоди дополнила украшениями, которые были не менее впечатляющими, чем ее наряд. Она носила большие серьги и несколько колец с камнями. Также ярким был макияж женщины - на глазах у нее были сверкающие тени синего цвета.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетил 75-летний актер Ричард Гир. Он вышел на красную дорожку с женой и взрослым сыном. Гир тоже сыграл в этом сериале.

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