В синем платье с красным бантом и огромными пуговицами: Аманда Сейфрид блистала в Венеции

Аманда Сейфрид / © Associated Press

После необычного решения надеть наряд актрисы Джулии Робертс на фотоколл, для красной дорожки Аманда Сейфрид выбрала уже кастомное платье. Она произвела впечатление когда вышла на публику в длинном синем наряде со шлейфом.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Ее платье-бюстье застегивалось на огромные пуговицы спереди, но некоторые из них она оставила расстегнутыми, чтобы продемонстрировать свои туфли от Jimmy Choo на каблуках и платформе.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Также наряд Аманды дополнял красный бант на груди с лентами, которые ниспадали к самому полу, и бархатный чокер на шее, который она украсила брошкой «Птица на камне» от Tiffany & Co. — культовым украшением бренда, которое неоднократно надевали многие знаменитости, в частности Блейк Лайвли.

Волосы Аманды были уложены в высокую прическу-пучок, а на лицей ей сделали лаконичный вечерний макияж.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

В таком наряде Аменда пришла на премьеру фильма «Завещание Энн Ли» — это исторический драматический музыкальный фильм, в котором актриса исполнила главную роль.