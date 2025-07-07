В синем платье с накидкой: Пенелопа Крус посетила летний бал в Париже

Пенелопа Крус / © Getty Images

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В Париже 6 июля, в Музее декоративного искусства, состоялось особое мероприятие — гламурный Летний бал, который ознаменовал открытие Недели женской моды. Мероприятие проводилось под руководством режиссера и сценаристки Софии Копполы.

Среди звезд, которые появились на этом гламурном мероприятии было много громких имен, включая таких актрис Киру Найтли, Кирстен Данст и Пенелопу Крус. Последняя особенно очаровала публику и поклонников, появившись в синем роскошном платье от Chanel из коллекции от кутюр весна-лето 2025.

Пенелопу Крус / © Getty Images

Наряд Пенелопы был выполнен из нежной тонкой ткани, имел бретельки и несколько слоев на юбке, которые украшали стразы. Также платье дополняла ассиметричная накидка, которая прикрывала плечи актрисы. Образ она дополнила черным клатчем, туфлями на каблуках, несколькими украшениями, ярким макияжем и прической с собранными и уложенными волосами.

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Неделя высокой моды стартует в Париже 7 июля, а откроет мероприятие уже традиционно шоу Модного дома Schiaparelli. Показ Chanel запланирован на 8 июля, но коллекцию пока что готовит не новоизбранный креативный директор Матье Блази, поскольку свою первую коллекцию он представит миру только в октябре 2025 года. Так что пока он готовится к дебюту, в Париже, на Неделе моды, бренд опять покажет коллекцию созданную с помощью своей Fashion Creation Studio.

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