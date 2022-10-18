В синем платье с откровенным декольте: Деми Роуз на Карибах похвасталась сексуальным бюстом

Деми Роуз уехала отдохнуть в Сент-Люсию. С собой она конечно же взяла чемодан с сексуальными нарядами, один из которых она примеряла и устроила фотосессию.

Модель одела синее платье с прозрачной юбкой и откровенным декольте, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную пышную грудь.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы она накрутила, сделала нежный макияж и завершила аутфит чокером.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала у бассейна и на кровати.

Напомним, ранее Деми в пикантном луке покупалась в бассейне.

Читайте также: