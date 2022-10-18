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В синем платье с откровенным декольте: Деми Роуз на Карибах похвасталась сексуальным бюстом

В синем платье с откровенным декольте: Деми Роуз на Карибах похвасталась сексуальным бюстом

Дата публикации
Просмотры
446
Время на прочтение
1 мин
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В синем платье с откровенным декольте: Деми Роуз на Карибах похвасталась сексуальным бюстом

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель наслаждается отпуском на Карибских островах.

Деми Роуз уехала отдохнуть в Сент-Люсию. С собой она конечно же взяла чемодан с сексуальными нарядами, один из которых она примеряла и устроила фотосессию.

Модель одела синее платье с прозрачной юбкой и откровенным декольте, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную пышную грудь.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы она накрутила, сделала нежный макияж и завершила аутфит чокером.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала у бассейна и на кровати.

Напомним, ранее Деми в пикантном луке покупалась в бассейне.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
446
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