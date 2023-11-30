В синем платье с россыпью страз: звезда фильма "Американский пирог" во время шоу "Танцы со звездами"

Звезда франшизы "Американский пирог" и сериала "Баффи – истребительница вампиров" – Элисон Ханниган – принимает участие в 32-м сезоне шоу "Танцы со звездами". Актриса дошла уже до полуфинала танцевального соревнования.

Для своего выступления Элисон выбрала синее платье миди, украшенное россыпью страз в зоне декольте и на плечах. Наряд она скомбинировала с золотистыми босоножками и украшениями с синими камнями. Ей сделали элегантную прическу с выпущенными спереди локонами и макияж с акцентом на глазах.

Элисон Ханниган / Фото: Getty Images

Ранее папарацци дважды подловили Ханниган на улицах Лос-Анджелеса. Она была одета в повседневные вещи и была без макияжа на лице и с собранными волосами в хвост. Актриса выбрала для своего выхода серую футболку и зеленые лосины.

Элисон Ханниган / Фото: Getty Images

На другой фотографии Элисон предстала в лонгсливе и спортивных штанах графитового оттенка. Позировала фотографам она в компании своего партнера по "Танцам со звездами" — танцором Сашей Фарбером.

Элисон Ханниган / Фото: Getty Images

Напомним, Элисон Ханниган в синем платье в принт и кедах попала под прицел папарацци по дороге на шоу "Танцы со звездами".

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