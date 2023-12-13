В синем платье с рукавами-бантом: актриса Кэри Маллиган на премьере фильма "Маэстро"

Актер и режиссер Брэдли Купер снял для Netflix фильм "Маэстро", в котором сам же и сыграет главную роль вместе с Кэри Маллиган.
Двукратная номинантка на премию "Оскар" Кэри Маллиган, хорошо известная киноманам по фильму "Великий Гэтсби", появилась на презентации фильма "Маэстро", которая состоялась в Лос-Анджелесе.
К фотографам актриса вышла в синем платье от бренда Celine. Наряд был полностью расшит пайетками и не имел бретелек. Фасон платья был приталенным, но в зоне плеч его украшали складки, ниспадающие на руки, которые напоминали большой бант.
Вечерний наряд Кэри дополнила лаконичной укладкой, макияжем и украшениями от Bulgari.
Фильм, который она презентовала, будет рассказывать о многолетней истории любви легендарного американского дирижера, композитора и пианиста Леонарда Бернстайна и актрисы театра и кино Фелиции Монтеалегре. Купер сыграет самого Бернстайна, а роль Монтеалегре досталась как раз Кэри Маллиган.
Во время съемок актеров неоднократно фотографировали. Как-то папарацци подловили их в Нью-Йорке, когда они снимали одну из сцен фильма на улице. Благодаря искусному гриму и протезам, которые использовали гримеры, ни Купера, ни Маллиган было практически не узнать.
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