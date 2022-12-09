В синем платье с рюшами: Джессика Честейн в образе от Chanel посетила светское мероприятие

Образ получился довольно лаконичным и никами украшениями Джессика его утяжелять не захотела.
В Нью-Йорке в Музее современного искусства состоялось мероприятие MoMA Film Benefit в честь знаменитого кинорежиссера Гильермо дель Торо, чтобы почтить его вклад в искусство. Также эта вечеринка ознаменовала открытие выставки Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio, посвященной недавнему фильму режиссера "Пиноккио". Картина - первый покадровый анимационный фильм Дель Торо и посетители выставки смогут своими глазами увидеть, как проходила работа над фильмом.
Одной из гостей мероприятия стала актриса Джессика Честейн, которая ранее тоже снималась в фильме Гильермо дель Торо "Багровый пик".
Поскольку спонсором этого мероприятия был бренд Chanel, актриса, как и многие другие гости, пришла на вечеринку с ног до головы одетая в этот бренд. Автор этого образа - стилист Элизабет Стюарт.
На Джессике было синее платье без бретелек и с кружевом, а вот декольте наряда выполнено в форме сердца.
Также у него был небольшой подол, а по всей длине оно было расшито камнями и пайетками. Дополнила актриса свой лук красной помадой и лаконичной прической с выровненными волосами.
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