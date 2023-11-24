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В синем платье с принтом и кедах: Элисон Ханниган заметили по пути на шоу "Танцы со звездами"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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В синем платье с принтом и кедах: Элисон Ханниган заметили по пути на шоу "Танцы со звездами"

Элисон Ханниган / Фото: gettyimages.com

Увидев фотографов, которые ее фотографировали, звезда стала мило улыбаться.

Звезда сериалов "Баффи - истребительница вампиров" и "Как я встретил вашу маму" - 49-летняя Элисон Ханниган - попала под прицел папарацци. Актрису снова сфотографировали, когда она шла на тренировку шоу "Танцы со звездами" в Лос-Анджелесе.

Рыжеволосая актриса участвует в этом проекте с Сашей Фарбером - австралийско-американским профессиональным танцором. Ее регулярно фотографируют по пути с танцевальный зал. В этот раз на Элисон было легкое синее платье миди с длинными рукавами и поясом, которое она сочетала с кедами.

Также у нее были накручены волосы, а в руках она несла несколько пакетов и рюкзак. Шею звезды украшала подвеска в виде стрекозы.

Элисон Ханниган / © gettyimages.com
Элисон Ханниган / Фото: gettyimages.com

Напомним, что на прошлой неделе ее заметили в джинсах и панамке, а также с облезлым маникюром, который она не успела сделать.

Элисон Ханниган / © Getty Images
Элисон Ханниган / Фото: Getty Images

Также во время крайнего эфира актриса и ее партнер исполнили танец ча-ча-ча и так понравились зрителям, что попали в полуфинал. Так что теперь у звезды есть все шансы победить в этом красочном проекте.

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Дата публикации
Просмотры
284
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