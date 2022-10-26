В синем пуловере и виниловой юбке: эффектная Шарлиз Терон посетила шоу

47-летняя звезда появилась перед камерами папарацци в неоново-синем пуловере, виниловой юбке-карандаше и паре черных лаковых босоножек на каблуках и с застежками на щиколотках.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Шарлиз сейчас занята продвижением своего нового фильма "Школа добра и зла", премьера которого состоялась 19 октября на Netflix.

Терон была в черных солнцезащитных очках, короткие волосы распустила, сделала светлый маникюр и темный педикюр. Выглядела весьма эффектно, а в Instagram поделилась еще одним снимком своего образа.

"Сегодня вечером я отлично провела время на @jimmykimmellive!", - написала в подписи к фото звезда.

Ведущий Джимми Киммел также опубликовал видео из студии, показав фрагмент программы.

В прошлый выход Шарлиз Терон блистала на премьере фильма "Школа добра и зла", которая состоялась в Лос-Анджелесе. На дорожке актриса блистала в черной шифоновой блузке с тремя белыми цветками и юбке с пышным подолом и высоким разрезом от Dior из круизной коллекции Дома 2023 года.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

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