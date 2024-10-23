В синем шелковом платье: Зои Салдана на светском мероприятии в Голливуде

Актриса выглядела очень стильно в этом необычном двухцветном платье.
Зои Салдана посетила 4-й ежегодный праздник латиноамериканского кино и телевидения, который проводила Ассоциация критиков в Египетском театре в Голливуде. На этом мероприятии она появилась в голубом платье от бренда Brandon Maxwell из коллекции весна-лето 2025.
Наряд актрисы был с голой спиной, американской проймой и высокой горловиной с хомутом. Талия и бедра у платья были подчеркнуты с помощью вставки из темно-синей стрейчевой ткани и тонкого пояса с металлической пряжкой.
Также Салдана дополнила образ черными босоножками с ремешками, несколькими украшениями, темным оттенком маникюра и укладкой с локонами.
Несколькими днями ранее актриса блистала перед фотографами в этом же театре, но только на премьерном показе фильма "Эмилия Перес". Она появилась в вечернем платье из весенней коллекции 2018 года Модного дома Saint Laurent, состоявшем из черной бархатной юбки и объемного верха цвета фуксии, обнажавшего ее плечи и спину.
В фильме рассказывается история об успешном адвокате Рите Моро Кастро, которая соглашается помочь главе мексиканского наркокартеля Хуану Дель Монте исполнить давнюю мечту – стать женщиной.
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