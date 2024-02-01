В синем свободном платье: Кэндес Бушнелл, придумавшая "Секс в большом городе", на мероприятии в Лондоне

Автор бестселлера "Секс в большом городе", журналистка и писательница Кэндес Бушнелл, которая является прототипом Кэрри Брэдшоу, появилась на особом мероприятии в Лондоне - фотоколле "Кэндис Бушнелл: настоящие истории о сексе, успехе и "Сексе в большом городе"". Мероприятие прошло в London Palladium и, собственно, на его ступеньках она и позировала для фото. Шоу звезды представляет театральную постановку.

На женщине было синее свободное плиссированные мини-платье с перьями на подоле и рукавах, которое она дополнила темно-синими, практически черными, туфлями с камнями.

Ее образ дополнял легкий макияж и красивая прическа с элегантными локонами.

Кэндес Бушнелл / Фото: Getty Images

Но пока Бушнелл ездит по миру со своим шоу, в сериале "И просто так…" - грядут перемены. Согласно изданию The Guardian, персонаж Сары Рамирез - Че Диас - не вернется в третий сезон продолжения "Секса в большом городе".

Также Daily Mail cо ссылкой на источник среди создателей "И просто так" отмечает, что Рамирес уволили, но из-за того, что актриса не привнесла ничего нового в шоу. Якобы зрители считали ее героиню "раздражающей", и продюсеры сочли сюжетную линию Че "пустой тратой эфирного времени": "Персонаж Сары больше не имел никакой ценности".

Читайте также: