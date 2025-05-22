В синем винтажном платье: Сара Джессика Паркер на премьере третьего сезона "И просто так…"

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

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60-летняя Сара Джессика Паркер привлекла всеобщее внимание на красной дорожке в Нью-Йорке — в среду, 21 мая, в клубе Crane состоялась премьера третьего сезона сериала «И просто так…». Этот проект является продолжением культового сериала «Секс в большом городе», поэтому Паркер опять вернется к своей роли Кэрри Брэдшоу.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Для этого мероприятия актриса надела темно-синее платье Vivienne Westwood с рукавами, длинной юбкой со складками и заниженной талией. Верхняя часть наряда была приталенной и имела глубокое декольте.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Свой вечерний образ Сара Джессика дополнила серебряными украшениями, ярким макияжем и прической с легкими локонами, которые были с одного бока украшены заколкой со стразами.

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Также Сара Джессика Паркер обула туфли со стразами и подобрала к ним гламурную сумку.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Поддержать актрису в важный день пришел ее муж Мэттью Бродерик, который, чтобы соответствовать жене, нарядился в темно-синий костюм.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Associated Press

Также на красную дорожку вышли коллеги актрисы: Николь Ари Паркер в золотом мини-платье от Stella McCartney, Кристин Дэвис в гламурном наряде с цветочными аппликациями от Rachel Gilbert, Сарита Чоудхури в черном наряде от Magda Butrym и Синтия Никсон в бирюзовом наряде с перьями от Richard Quinn.

Сара Джессика Паркер, Николь Ари Паркер, Кристин Дэвис, Сарита Чоудхури и Синтия Никсон / © Associated Press

Также деталями образа Паркер поделилась в Instagram.

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В предверии выхода шоу, компания Max, которая занимается съемкой и продвижением этого проекта, презентовала трейлер с которого понятно, что в новом сезоня мы опять увидим Кэрри, Миранду и Шарлотту, а также их новых подруг — Симу Патель и Лизу Уэксли. Женщины по прежнему собираются вместе на обеды, обсуждают мужчин, насущные проблемы, а также носят красивую одежду. Главная героиня сериала Кэрри Брэдшоу регулярно появляется в красивых туфлях и носит их даже дома.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press ​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images