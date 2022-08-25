В синем жакете на голое тело и с желтым клатчем: американская актриса на премьере сериала в Лос-Анджелесе

37-летняя Арден Чо в образе в цветах украинского флага пришла на мероприятие.

Американская актриса и модель Арден Чо посетила в Лос-Анджелесе премьеру первого сезона сериала Netflix – Partner Track, в котором она сыграла главную роль.

Перед фотокамерами звезда появилась в трендовых цветах украинского флага. На ней был синий брючный костюм с принтом головы пантеры. Жакет она надела на голое тело. Наряд Арден гармонично дополнила желтым клатчем-футляром.

Арден Чо / Фото: Getty Images

Волосы Чо собрала в гладкий пучок и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах. Уши она украсила лаконичными серьгами, а шею – цепочкой. На руках были кольца.

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