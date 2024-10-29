В синей джинсовой юбке и вязаной накидке: Сара Джессика Паркер на финальных съемках в Нью-Йорке

В третьем сезоне Паркер часто будет радовать поклонников интересными нарядами и показывать свои идеи, как носить трендовые вещи.

Только вот успели огромные сумки появится на подиуме во время Недели моды и стать трендом, как с такой уже снимается в сериале "И просто так…" непревзойденная Сара Джессика Паркер.

Во время работы над новым эпизодом актрису заметили на улице в Нью-Йорке в стильном наряде, который она дополнила именно таким аксессуаром, к тому же ее сумка-клатч была еще и трендового оттенка гнилой вишни, который покорил этой осенью просто всех модников в мире.

Но не только же сумка стои внимания. Также актриса надела теплую приталенную рубашку на пговицах и длинную стильную двухслойную юбку - верхняя ее часть была из джинса, а нижняя из белой хлопковой ткани. Спереди юбку украшали пуговицы и карманы, а когда актриса двигалась, то засветила еще и чулки с узором, которые носила в сочетании с коричневой обувью на каблуках и со шнуровкой.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Ее образ дополнила роскошная укладка, бусы на шее и серьги с камнями. Также интересно смотрелась накидка Сары Джессики темно-синего цвета и с бахромой на подоле.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Но это еще не все. Похоже съемки третьего сезона сериала "И просто так…" завершены. Сара Джессика опубликовала в Instagram видео, на котором изображен бокал с шампанским и в нем она сообщает: "3 сезон "И просто так...", завершаем". А вот в подписи к видео добавила: "Это была тяжелая работа. Но славная".

Напомним, что работа над шоу стартовала весной этого года. Первые кадры третьего сезона сериала "И просто так…" появились спустя неделю после того, как актеры показали свои сценарии в соцсети анонсировали начало работы. Премьера сериала должна состояться уже в 2025 году.

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