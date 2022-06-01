В синей футболке и желтой рубашке: Джамала появилась на обложке немецкого издания

В синей футболке и желтой рубашке: Джамала появилась на обложке немецкого издания

Певица дала журналу интервью, в котором рассказала о войне в Украине и о борьбе нашего народа за свободу.

Джамала украсила новый выпуск немецкого издания GEO, посвященный Украине: ее истории, культуре и борьбе с Россией.

На фото певица предстала в синей футболке, светло-желтой рубашке и черных брюках. Позировала она на фоне украинского флага.

"Посмотрите на эту страну! Происхождение и самобытность Украины", – говорится на обложке.

"Радуюсь, что все больше стран, изданий, людей знакомит мир с нашей страной. На страницах номера есть и моя история: рассказала о нынешней жизни и нашей битве за свободу", — написала в посту артистка, добавив хештег #StandWithUkraine

Напомним, ранее Джа показала, как Ричард Гир пел на сцене в Нью-Йорке в поддержку Украины.

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