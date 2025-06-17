В синей рубашке, джинсах и кедах: стильный Брэд Питт в объективах папарацци

Брэд Питт / © Getty Images

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В объективы папарацци в Нью-Йорке попал Брэд Питт, который вышел в свет в стильном луке.

На нем была синяя рубашка от аргентинского бренда Taverniti и синие джинсы с коричневым поясом.

Брэд Питт / © Getty Images

На лице у него были солнцезащитные очки-авиаторы и легкая щетина. Он выглядел стильно и привлекательно.

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Напомним, Брэд Питт на премьере «F1: Фильма» появился в пастельно-коралловый льняной костюм.