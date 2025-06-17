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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

В синей рубашке, джинсах и кедах: стильный Брэд Питт в объективах папарацци

Актер занимается промокампанией своей новой картины «F1: Фильм».

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брэд Питт

Брэд Питт / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попал Брэд Питт, который вышел в свет в стильном луке.

На нем была синяя рубашка от аргентинского бренда Taverniti и синие джинсы с коричневым поясом.

Брэд Питт / © Getty Images

Брэд Питт / © Getty Images

На лице у него были солнцезащитные очки-авиаторы и легкая щетина. Он выглядел стильно и привлекательно.

Напомним, Брэд Питт на премьере «F1: Фильма» появился в пастельно-коралловый льняной костюм.

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