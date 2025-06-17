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- Шоу-бизнес
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В синей рубашке, джинсах и кедах: стильный Брэд Питт в объективах папарацци
Актер занимается промокампанией своей новой картины «F1: Фильм».
В объективы папарацци в Нью-Йорке попал Брэд Питт, который вышел в свет в стильном луке.
На нем была синяя рубашка от аргентинского бренда Taverniti и синие джинсы с коричневым поясом.
На лице у него были солнцезащитные очки-авиаторы и легкая щетина. Он выглядел стильно и привлекательно.
Напомним, Брэд Питт на премьере «F1: Фильма» появился в пастельно-коралловый льняной костюм.