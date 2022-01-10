В синей шубе и с сумкой Balenciaga: стильная Эшли Робертс в объективах фотографов

Знаменитость любит яркие цвета и аксессуары от знаменитых брендов.
Участница группы The Pussycat Dolls и радиоведущая Эшли Робертс попала в объективы папарацци в центре Лондона, когда шла на работу, где она вместе с Амандой Голден ведет утреннее шоу Heart Breakfast.
Для рабочего будняя Эшли выбрала аутфит в синих цветах сочетав синюю эко-шубу, широкие брюки и блузу с каплевидным вырезом на груди. Волосы знаменитость собрала сзади и дополнила свой лук лаконичными аксессуарами: белыми туфлями на высоких каблуках, маленькой сумкой Balenciaga, стоимостью 1 495 евро (1737 долларов). Завершили аутфит золотые сережки и солнцезащитные очки - неотъемлемая часть ее образа.
Эта сумка в коллекции знаменитости относительно недавно, но уже несколько ярких луков ею Эшли дополнила.
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